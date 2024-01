Arrestato rapinatore che si spacciava per affiliato della ‘Ndrangheta | condannato a 2 anni e 8 mesi

"Datemi i cellulari o tiro fuori la pistola". Ha minacciato due studenti minorenni sul bus per farsi consegnare i telefoni. Ilè un giovane di 23 anni che è statodai poliziotti del reparto volanti in via della Maglianella, dopo che era sceso dall'autobus. Le vittime invece sono due ragazzi di 16 e 17 ...Un 23enne romano, con precedenti, è statodalla Polizia. L'accusa è rapina aggravata. L'episodio è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, 19 gennaio. Secondo quanto appreso, il ragazzo " con precedenti " ha minacciato due giovani sul bus, ...Il ragazzino è già stato individuato dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato, adesso si trova in una comunità per minori in provincia di Firenze. Per il suo rapido ritrovamento è stata ...Arezzo, 19 gennaio 2024 – Avrebbe rapinato un coetaneo, minacciandolo con un coltello, portandogli via il portafogli con venti euro, minorenne arrestato si trova ora in una comunità per minori. Il ...