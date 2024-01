Arrestato Matej Janezic | uno dei complici nella fuga di Artem Uss

(Di sabato 20 gennaio 2024) È stato, 39enne sloveno ritenuto uno dei membri del commando che il 22 marzo scorso ha aiutatoUss, l'imprenditore russo in quel momento ai domiciliari con braccialetto elettronico, a fuggire da Basiglio (Milano), dove era in attesa dell'estradizione negli Stati...

Lo hanno arrestato per un suo presunto legame con Tijana Maksimovic, anche conosciuta come Tijana ... Coadiuvato dai connazionali Toma Klannik e Andra Kovai con Jug IV uomo, Kajtazovic al Var ... Le indagini dei militari del Nucleo investigativo di via Moscova sono riuscite a ricostruire sia le fasi preparatorie della procurata evasione sia quelle successive all'uscita di Uss dall'abitazione ... Fuga finita. Anche per lui. È stato arrestato Matej Janezic, sloveno, 39 anni, uno degli uomini che avrebbe fatto parte del commando che il 22 marzo scorso aveva fatto fuggire da Basiglio Artem Uss, l ...