Arrestato in Slovenia Matej Janezic | uno dei complici nella fuga di Artem Uss

Matej Janezic , uno dei cinque presunti componenti del commando che lo scorso 22 marzo ha fatto evadere dagli arresti domiciliari l'imprenditore russo Artem Uss , è statoin. E' finito in manette per il mandato d'arresto europeo spiccato dalla Procura di Milano che nelle ultime settimane attraverso Eurojust e il Ministero della Giustizia aveva ...Il 39enne è stato fermato venerdì scorso indalle autorità di Lubiana. L'arrivo in Italia ... Uss - figlio era statoil 17 ottobre 2022 a Malpensa ed era poi finito ai domiciliari a ...E' finito in manette per il mandato d'arresto europeo spiccato dalla Procura di Milano che nelle ultime settimane attraverso Eurojust e il Ministero della Giustizia aveva sollecitato l'esecuzione Mate ...È stato arrestato Matej Janezic, 39enne sloveno ritenuto uno dei membri del commando che il 22 marzo scorso ha aiutato Artem Uss, l'imprenditore russo in quel momento ai domiciliari con braccialetto ...