Arianna David | “Ero anoressica | ci sono ricaduta più volte | pesavo 39 chili”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Parlare apertamente di un problema di salute non è mai semplice, nemmeno per i personaggi famosi, anche se aalcuni di loro decidono di farlo sperando di essere di aiuto a chi si trova nella loro stessa situazione. È il caso di, che ha aperto il suo cuore svelando di avere sofferto in passato di disturbi alimentari, situazione con cui è stata costretta a convivere a lungo. Tutto è iniziato quando era solo una ragazza: “sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare e alla fine ho preso” – ha raccontato al Corriere della Sera. L’idea di prendere peso si è trasformata per lei in una grande paura: “sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha ...