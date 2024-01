Arabia Saudita | Mané | “Pensate che io non sia felice? Falso Tutti guardano la Saudi League”

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) “Per casoche io non siaperché non gioco in Europa?, non è così”. In un’intervista riportata da Sky Sport UK, Sadioha parlato della sua avventura incon l’Al-Nassr, di fatto andando in controtendenza rispetto al compagno di club Laporte: “La vostra visione è molto triste, se un giocatore non è Europa per voi non importa più, ma si può giocare a calcio anche fuori dall’Europa. LaProè un campionato interessante, chenel mondo. Io sto facendo del mio meglio, mi sto godendo ogni singolo minuto, tutto il resto non conta”. SportFace.