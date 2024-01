Appello del Figlio per la Scomparsa di Alessandro Pantalone | Ricerche in Corso nella Zona di Villano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pescara - La preoccupazione cresce per ladi, un uomo di 65 anni, avvistato per l'ultima voltadiva. Il, Adriano, ha lanciato unsui social per ottenere informazioni utili alla ricerca del padre., alto circa 1,70 centimetri, è stato visto per l'ultima volta ieri. IlAdriano ha condiviso il suo: "Mio padredi età 65 anni è scomparso dalle ore 15 di questo pomeriggio, 19 gennaio." La famiglia è fortemente preoccupata e chiede l'aiuto della comunità per rintracciare. Chiunque abbia informazioni è invitato a ...