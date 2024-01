Anzio | la picchia poi prende a sassate l’ambulanza che l’ha soccorsa | incubo per una 51enne

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 20 gennaio 2024), 20 gennaio 2024 -Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato-Nettuno ad arrestare un cittadino italiano di 53 anni gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo era diventato unper l’ex compagna, la quale da diverso tempo era vittima delle sue violenze. Infatti, laitaliana era stata più volte aggredita eta dall’uomo, e pur avendo fatto diversi accessi in ospedale per essere curata, non aveva mai denunciato le violenze subite per paura di ritorsioni. Il 14 gennaio scorso, gli agenti del commissariato di zona sono intervenuti in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio, dove la donna era stata aggredita e malmenata. Appena giunti sul posto i poliziotti si sono imbattuti in un uomo che stava lanciando grosse ...