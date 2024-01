Antonio Tajani | “Tra Schlein e Meloni c’è un grande spazio politico che vogliamo occupare”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Bergamo.attesa per l’arrivo del segretario nazionaleche tocca moltissimi temi, nel suo intervento. Da quello del ruolodel partito non solo su scala nazionale ma anche locale, passando per l’importanza del ruolo dell’Italia nella politica industriale mondiale, in quella estera, fino alle politiche giovanili. E al ruolo che gli azzurri avranno nelle prossime partite elettorali, partendo proprio da quella della città di Bergamo. “Dobbiamo sempre di più aprire le porte del nostro movimento, senza essere un taxi o un albergo a ore – così–. Ma dobbiamo lavorare far entrare chi vuole far contare di più l’Italia in Europa e i cittadini in Italia. Con questo spirito ho chiesto a Letizia Moratti di rappresentare la Consulta, perché porti tutte ...