Antonella Mosetti All’Attacco Di Agenti E Vip | Ecco Perché Non Sono Più In Televisione!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 20 gennaio 2024): nel corso di un’intervista, ha dichiarato di aver dovuto abbandonare la televisione per aver respinto un noto agente. Nonmancate poi altre rivelazioni!è stata per anni un personaggio televisivo molto noto. Ha preso parte al Grande Fratello Vip, All Together Now e tante altre trasmissioni. Dal 2019 perònon è più apparsa sotto i riflettori e, nel corso di una lunga intervista, ha parlato delle motivazioni attaccandoe colleghi., l’intervista: ho rifiutato le avances di un potente agente tv!è stata molto presente in televisione nel corso degli ultimi anni. Comparsa in numerose trasmissioni insieme alla ...