Anticipazioni C’è Posta per Te | puntata di sabato 20 gennaio 2024 | stasera due ospiti stellari!

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 20 gennaio 2024)20, andrà in onda su Canale 5 la secondadi C’èper Te, il celebre show condotto da Maria De Filippi che continua a toccare il cuore degli italiani. Questa settimana, gli spettatori avranno un motivo in più per sintonizzarsi, poiché dued’eccezione faranno parte della, rendendola ancora più speciale. Ma vediamo c0sa hanno svelato leC’èper Te: glidella secondaNelladi oggi20, Maria De Filippi ha voluto sorprendere il pubblico chiamando due suoi cari amici. Le ...