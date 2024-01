Andreea Rabciuc scomparsa | trovato cadavere in un casolare | “È lei”

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti sono certi ... (ilmessaggero)

Il corpo potrebbe appartenere a una donna e gli inquirenti verificheranno nelle prossime ore se si tratti di quello di, la ragazza di 27 anni le cui tracce si sono perse alla prime ...Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere quello di, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo. La ragazza era scomparsa il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo ...Il cadavere potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo. La ragazza era scomparsa il 12 ...MONTECAROTTO - Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto: gli inquirenti stanno verificano se sia il corpo di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 ...