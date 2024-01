“Andava contromano!” | Schianto frontale e tragico epilogo | “Era giovanissimo”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un grave incidente stradale ha turbato la quiete notturna della città di Cagliari. Nelle prime ore di questa mattina, si è verificato uno scontrotra due auto in via Vesalio, che ha causato la morte di un giovane di 20 anni e ha lasciato altri tre feriti. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, si è verificato intorno alle 3:30, quando una Peugeot 207, per cause ancora in fase di accertamento, ha imboccato contromano la via Vesalio, scontrandosi frontalmente con una Maserati. Nell’impatto, il giovane alla guida della Peugeot ha perso tragicamente la vita. A bordo della stessa vettura, un passeggero è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale Brotzu in condizioni gravi. Anche un altro ragazzo, seduto nella parte posteriore dell’auto, ha subito gravi ferite. Il conducente della Maserati, coinvolto nell’incidente, ha ...