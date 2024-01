Ancona | trovato corpo in un casolare | potrebbe essere la 28enne scomparsa Andreea Rabciuc

Un cadavere in stato di decomposizione è stato riunvenuto poco fa in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti sono certi ... (ilmessaggero)

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona : si ... (tg24.sky)

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato trovato nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona . Il ... (secoloditalia)

...della ragazza rumena scomparsa il 12 marzo del 2022 Un corpo in stato scheletrico è stato... Con i militari presente anche la pm della procura diIrene Bilotta, che conduce le indagini ...Sul posto i carabinieri, la pm della procura diIrene Bilotta e l'avvocato Giuliani, legale dell'unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza. La scomparsa nel 2022 Un alert simile ...Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona: si sospetta che il cadavere possa essere quello di ...Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere verosimilmente quello di ...