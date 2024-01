Ancona | trovato corpo in un casolare | potrebbe essere di Andreea Rabciuc

(Di sabato 20 gennaio 2024) Unridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in unnel territorio di Castelplanio, in provincia di: si sospetta che il cadavere possaquello di, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il. La ragazza era scomparsa il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo una serata trascorsa con degli amici. Pezzi di giubbotto e scarpa vicino alfarebbero pensare proprio ad. Sul posto i carabinieri, la pm della procura diIrene Bilotta e l'avvocato Giuliani, legale dell'unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza.

