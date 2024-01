Ancona | è stato trovato un cadavere | forse è Andreea Rabciuc | scomparsa due anni fa

Un corpo ridotto alloscheletrico èrinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di: si sospetta che il cadavere possa essere quello di Andreea Rabciuc , la 27enne scomparsa nella ...AGI - Un cadavere in avanzatodi decomposizione èrinvenuto nel tardo pomeriggio all'interno di un casolare a Montecarotto. Il corpo potrebbe appartenere a una donna e gli inquirenti verificheranno nelle prossime ore se si tratti di quello di ...Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, ...Tragica scoperta in un casolare in provincia di Ancona, dove è stato trovato il cadavere di Andreea Rabciuc, scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2022.