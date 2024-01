Anche l’Alta Irpinia a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAci saràgrazie ad’, l’iniziativa che prevede uno spazio esclusivo e una serie di attività all’interno dell’area hospitality del Festival di2024. La collaborazione è nata in una sinergia strategica con Città del, presieduta da Rosanna Repole. Le aree interne avranno uno spazio di rilievo di livello nazionale. La partecipazione a2024 cond’, si configura come un momento chiave per la valorizzazione del. Sarà un’occasione per riflettere sulle potenzialità, le risorse e i valori di ...