Analisi tattica Inter-Lazio 3-0 | Inzaghi insegna calcio e umilia Sarri

(Di sabato 20 gennaio 2024)di, terminata 3-0 a Riad, dove la squadra nerazzurra ottiene meritatamente il pass per la Finalissima contro il Napoli. Prestazione impressionante. Basti pensare che i tre gol di scarto sono anche pochi per ilpropositivo espresso. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Supercoppa Italiana PREPARAZIONE – Nessuna sorpresa di formazione per Simone, che non rinuncia a Matteo Darmian e lo schiera esterno destro a tutta fascia con Federico Dimarco a sinistra. Una scelta tutt’altro che difensiva per l’, intenzionata a fare la partita fin dal fischio d’inizio. Ed è esattamente così. L’...

Non era possibile rifiutare di allenare la Roma, non è solo nostalgia: faccio un'veloce dei ... Sulle novità nel modulo e nella, per ora De Rossi non annuncia rivoluzioni: "Vogliamo ...Non era possibile rifiutare di allenare la Roma, non è solo nostalgia: faccio un'veloce dei ... Sulle novità nel modulo e nella, per ora De Rossi non annuncia rivoluzioni: 'Vogliamo ..."Non sono distratto dal mercato, siccome i miei giocatori non lo sono: vedo una squadra concentrata, che ha voglia di fare e dimostrare". Lo ha affermato Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, alla vi ...Una serata così Alessio Zerbin non la dimenticherà più. Capa e palo permettendo... Tema: Ma quanto è bella la Supercoppa in Arabia. Presentazione spettacolare: scenografia, giochi di luce, ua' pareva ...