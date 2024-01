Amici | ex allievo annuncia la rottura | “Mi ha fatto stare male”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non sembra un periodo piacevole per un ex volto di, che di recente hato la sua. Il giovane artista, uscito dalla scuola di Canale 5, ha dato voce a un lungo sfogo sui propri social, comunicando in prima persona la notizia ai propri follower.di Maria De Filippi può essere sicuramente un’ottima rampa di lancio per chiunque voglia intraprendere una carriera nel mondo della musica, della danza o più in generale nello spettacolo. Ma talvolta, non tutti riescono a essere sufficientemente fortunati da costruirsi una solida carriera, non nell’immediato almeno. È il caso di un exdel talent show di Canale 5, che recentemente ha svelato di non passare un un periodo. Come se ciò non bastasse, inoltre, il diretto interessato ha confessato di aver chiuso la sua relazione, nata ...