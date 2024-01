Amadeus e Giovanna Civitillo | l’annuncio strappalacrime sul figlio

Leggi su tvzap

(Di sabato 20 gennaio 2024) Personaggi tv., ilJose compie 15 anni: la dedica di. Il noto conduttore tv è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino. I due hanno avuto una figlia, Alice Vittoria, nata nel 1997. Durante la conduzione del programma L’eredità ha conosciuto la ballerina, con la quale nel 2003 ha iniziato una relazione. Il 19 gennaio 2009 è nato ilJosé Alberto e nel luglio dello stesso anno i due si sono sposati con rito civile. In questi giorni José ha compiuto 15 anni e la mamma ha deciso di commuovere i fan con una dedica.Leggi anche: “Affari tuoi”, critiche al programma di: “Ma come si fa?” Leggi anche: “Affari Tuoi”: delirio in puntata per Roberta da Barletta. ...