Ama Roma | la dirigente che accusa il presidente | «Mi ha molestata»

(Di sabato 20 gennaio 2024) Una denuncia depositata in procura a Piazzale Clodio aildi Ama Daniele Pace. A denunciarlo un’importantedell’azienda di rifiuti della Capitale. I pubblici ministeri indagano per abusi sessuali. Ma lui si difende e dice di averla controquerelata. La pm Claudia Alberti sta sentendo i testimoni, fa sapere Repubblica. La presunta vittima lavora da 10 anni in azienda e ritiene di aver subito approcci sessuali: per questo si è sospesa dall’incarico. Pace respinge le accuse: «In data 5 gennaio 2024 ho provveduto a depositare una denuncia per diffamazione nei confronti della denunciante e i miei legali si sono già recati in procura. Ho massima fiducia nel lavoro della magistratura e auspico che sollecitamente tutto venga chiarito». Anche il suo avvocato, Alessandro ...

Una denuncia depositata in procura a Piazzale Clodio a accusa il presidente di Daniele Pace. A denunciarlo un'importante dirigente dell'azienda di rifiuti della Capitale. I pubblici ministeri indagano per abusi sessuali. Ma lui si difende e dice