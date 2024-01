Alunno della scuola primaria cadde in giardino | dopo 10 anni | il Ministero liquida 10mila euro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un18enne ha ricevuto un'indennità per un incidente avvenuto più di diecifa in unaelementaresua città. L'articolo .

... ma un atto gravissimo nei confronti del diritto di assistenza e istruzione dell'disabile. Svilimentoprofessionalità Anche il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per l'...... annuncia ancora Nocchetti, in una scuola dell'infanzia di Napoli ci si prepara a uno "sciopero"gita se non ci sarà un bus con l'apposito scivolo che consenta la partecipazione di un...Nel 2023 la città ha perso due scuole dell’infanzia: quella di Sampierdicanne, in ristrutturazione e pronta solo nel 2025, e quella di via Delpino, inagibile ...Il pedagogista della Bicocca promuove la sperimentazione degli ambienti di apprendimento "Segno che si è capita la vera sfida: o si cambia o si rischia di non avere più molto da dire ai ragazzi".