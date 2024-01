“Altra visione – Other vision” di Paola Chiappini | tra fine art e cromoterapia

(Di sabato 20 gennaio 2024) La mostra sarà visitabile negli spazi espositivi allestiti presso l’ex ospedale di Genova Quarto dal 22 al 26 gennaio 2024 GENOVA – Si inaugura lunedì 22 gennaio alle ore 14,30 presso la sala espositiva del padiglione 5, nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, la mostra fotografica diintitolata “”. La fotografiaart, come complemento d’arredo e di abbigliamento casual chic, si fonde con laper trasmettere emozioni positive sia nei propri ambiti abitativi sia come t-shirt con le quali sentirsi a proprio agio. Il tutto per garantire un benessere interiore. Patrocinata dal Comune di Genova e dal Municipio IX Levante, la mostra proseguirà fino a venerdì ...

