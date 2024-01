Almanacco del 20 gennaio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Oggi la Chiesa Cattolica venera San Sebastiano martire Una giornata importante per la Chiesa Cattolica, quella di oggi, la quale venera San Sebastiano, militare romano sotto l’impero di Diocleziano che, recatosi a Roma, entrò in contatto con l’esercito, riuscendo nella … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Un piccolo consiglio per schiarire le macchie scure del viso In Italia, solitamente gennaio è il mese più freddo dell’anno. Può sembrare strano, ... (fremondoweb)

E' il 20° giorno dell'anno, 3ª settimana. Alla fine2022 mancano 345 giorni. Santigiorno : San Sebastiano (Martire) Etimologia: Sebastiano, 'Sebastòs', termine greco ...E' il 20° giorno dell'anno, 3ª settimana. Alla fine2022 mancano 345 giorni. Santigiorno : San Sebastiano (Martire) Etimologia: Sebastiano, 'Sebastòs', termine greco ...Sostenne i cristiani prigionieri e si occupò di dare una degna sepoltura ai martiri. Contribuì, altresì, alla diffusione del Cristianesimo, ovviamente in gran segreto, per non farlo sapere a ...Il 20 gennaio si commemora San Sebastiano (Narbona, 256 – Roma, 20 gennaio 288) militare romano martire per aver sostenuto la fede cristiana; venerato sia dalla Chiesa cattolica che dalla Chiesa Crist ...