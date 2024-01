All’Ipsar Le Streghe il progetto ‘D-Vino’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLunedi 22 gennaio alle ore 10.30 presso l’Ipsar Lesarà presentato ilD-VINO per la formazione degli studenti degli Istituti Turistici e Alberghieri. Ilnasce per iniziativa dell’Associazione Donne del Vino con la guida e collaborazione del Ministero dell’Istruzione con l’intento di dare vita ad una Cultura del vino e far conoscere i vini e i territori. Introduce un metodo di apprendimento basato sull’esperienza pratica e sull’uso della tecnologia. Mette a contatto gli studenti con l’intera filiera produttiva del vino: vigneti e cantine, ristorazione, enoteche, giornalisti e addetti alla comunicazione e al marketing, sommelier ed esperti perché le Donne del Vino annoverano professioniste del settore. La competenza e la professionalità aumentano le prospettive di lavoro dei futuri ...