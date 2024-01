Allegri | risposta a sorpresa in conferenza | “Il consiglio a Mazzarri”

(Di sabato 20 gennaio 2024) La Juventus di Massimilianosembra essersi riuscita a rilanciare nel corso di questa stagione che li vede secondi. La Juventus dopo due anni complicanti, sta finalmente raccogliendo i frutti dal suo “– bis”. Il tecnico livornese, reduce da due annate senza trofei, ad oggi rappresenta l’unica contendente all’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica nel massimo torneo italiano. Sono solamente due i punti che dividono la compagine nerazzurra da quella bianconera in classifica, con l’obiettivo tricolore chiaro anche se non dichiarato da ambedue le parti, con il “solito” Max, che in più riprese ha cercato di sviare l’attenzione parlando di quarto posto e Champions League.ininattesa suDomani sera alle 20:45, la Juventus andrà in ...

La Juventus è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e il distacco dalla vetta della classifica è sempre di due punti dopo il pareggio ... (calcioweb.eu)

E’ iniziata la seconda semifinale della Supercoppa Italiana a Riad. Inter a Lazio si sfidano per l’ultimo posto per la finalissima di lunedì, per la ... (calcioweb.eu)

La battuta di Massimilianosu guardie e ladri per definire la lotta scudetto Inter - Juventus, inall'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta che aveva parlato di lepri e cacciatori, ha sollevato un ...L'antefatto e le dichiarazioni degli utenti ina Materazzi E' appena terminata Juventus vs Sassuolo (3 - 0 per i bianconeri), quando nel dopo gara su DAZN a Massimilianoviene ...Massimiliano Allegri, in conferenza, ha così parlato degli obiettivi stagionali della sua Juve. PAROLE TORTU – «Può venire ad allenarsi con la Juventus… (ride, ndr). Ci sono cavalli che hanno bisogno ...Adesso Allegri può contare su un connubio importante fra giovani ... Un colpo a sorpresa sarebbe la migliore risposta a ciò che ha lasciato per strada, per ritrovare il sorriso». Sergio Brio rivede il ...