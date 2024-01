Allegri | giocare a Lecce è sempre complicato

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - "La squadra sta bene, abbiamo fatto un buon allenamento ieri. Domani saranno assenti Rabiot, per un affaticamento al polpaccio, e Chiesa, che ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio e verrà rivalutato nei prossimi giorni". Massimilianoha iniziato così la conferenza stampa della vigilia di-Juventus, gara alla quale i bianconeri arriveranno senza Rabiot e Chiesa che erano stati recuperati a inizio settimana in vista della trasferta in casa del Sassuolo. Parlando all'Allianz Stadium, il tecnico toscano ha spiegato in riferimento ai due giocatori: "Su Rabiot valutiamo, il polpaccio è una zona molto rischiosa e dobbiamo stare attenti. Chiesa valuteremo nei prossimi giorni". Il tecnico bianconero teme la gara al Via del Mare: "...

“Inter lepre e voi cacciatori? Se c’è uno davanti c’è qualcuno che insegue per forza, Come il gioco guardie e ladri . I ladri scappano e le guardie ... (sportface)

