Allegri | giocare a Lecce è sempre complicato

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - "La squadra sta bene, abbiamo fatto un buon allenamento ieri. Domani saranno assenti Rabiot, per un affaticamento al polpaccio, e Chiesa, che ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio e verrà rivalutato nei prossimi giorni". Massimilianoha iniziato così la conferenza stampa della vigilia di-Juventus, gara alla quale i bianconeri arriveranno senza Rabiot e Chiesa che erano stati recuperati a inizio settimana in vista della trasferta in casa del Sassuolo. Parlando all'Allianz Stadium, il tecnico toscano ha spiegato in riferimento ai due giocatori: "Su Rabiot valutiamo, il polpaccio è una zona molto rischiosa e dobbiamo stare attenti. Chiesa valuteremo nei prossimi giorni". Il tecnico bianconero teme la gara al Via del Mare: "...

...della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli risponde in modo chiaro a Massimiliano,... mi intendo di Inter e di calcio, quello che facevo da bambino era soloa pallone. Mi piace ...Nel finale non è mancata la risposta a Massimiliano, che ieri ha paragonato la corsa ... mi intendo di Inter e di calcio, quello che facevo da bambino era soloa pallone. Mi piace ...Massimiliano Allegri, oggi, si affiderà al 3-5-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa toccherà a Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo sulla destra spazio a Cambiaso, in mezzo giocheranno McKennie, ...Lo sa in cuor suo anche Massimiliano Allegri, uno che, come Marotta ... A Milano, si dice, temono questa squadra che, nonostante un gioco non troppo brillante, sta portando a casa risultati su ...