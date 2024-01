Allegri | «Consigli a Mazzarri per l’inchiesta? Già fatico a fare il mio | non sono in grado di dar consigli»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 gennaio 2024) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Juventus. Tra i vari argomenti si è parlato dell’ipotetico sorpasso virtuale sull’Inter. Come sta la squadra? Rivedremo lo stesso gruppo che ha giocato col Sassuolo più McKennie e Gatti? «La squadra sta bene, ha fatto un buon allenamento ieri e oggi rifinitura. Rabiot e Chiesa non ci saranno. Rabiot ha avuto un affaticamento sul polpaccio, quindi è meglio non rischiare perché il polpaccio è delicato. Federico ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio, verrà valutato nei prossimi giorni». Qualile vere insidie che nasconde la partita col Lecce? «Giocare a Lecce è sempre complicato perché vengono fuori partite non belle, scomode. Ha fatto una bella partita con l’Inter, con la Lazio: è una squadra che crea e difende bene, nelle ultime quattro in casa ha fatto sempre ...