Alla scoperta di Francesco Rossi | presenza silenziosa e uomo spogliatoio dell’Atalanta

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il suo ruolo non contempla le luci della ribalta, eppure da ormai sette anni la suaall’interno dellorappresenta una certezza insindacabile, sebbene le gerarchie della formazione nerazzurra gli garantiscono, quando va bene, fugaci apparizioni nel corso di una stagione. L’identikit del soggetto in questione è facilmente tracciabile, ed è quello di, ovvero colui che dal 2017 ricopre il ruolo di terzo portiere della Dea. Il suo è un nome che, apparentemente, potrebbe dire e raccontare poco perché questo è il destino del terzo portiere, ovvero colui che di fatto non gioca mai. Il peso specifico diall’interno del gruppo Atalanta, però, è tutt’altro che marginale. La sua, infatti, è una...

Giornate corte in cui fa buio presto, freddo pungente e tempo rigido: da sempre l’inverno rappresenta per molti una stagione difficile da ... (dilei)

Quando mancava pococonclusione dell'iter avviato qualche anno fa, tuttavia, è arrivata lainattesa: in ospedale per effettuare dei controlli medici e delle analisi finalizzate ad ......" a parere di chi scrive " una preoccupante mancanza di consapevolezza generale riguardo... fra le altre cose, l'analisi rapidissima di grandi quantità di dati sperimentali e ladi nuove ...Le sue spiagge sono più belle del mondo, la temperatura costante che non scende mai sotto i 27/28 gradi. L'isola è un invito alla scoperta di paesaggi mozzafiato e atmosfere rilassate. Non ci sono ...Quando mancava poco alla conclusione dell'iter avviato qualche anno fa, tuttavia, è arrivata la scoperta inattesa: in ospedale per effettuare dei controlli medici e delle analisi finalizzate ad ...