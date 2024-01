Alex Zanardi | aggiornamento sulle sue condizioni di salute | mondo in ansia

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 20 gennaio 2024) C’è sempre grande attesa riguardo, dopo il tragico incidente in Toscana. Come sta l’ex pilota di Formula 1? Da circa tre anni ormai si sa poco o niente delledidel grande sportivo italiano, vero mito per tutti gli italiani grazie alla forza di volontà che mostra sempre dinanzi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.