Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Stefano De Martino | l' ironica battuta sui social

e Stefano De Martino : arriva per la prima volta il commento della conduttrice al gossip relativo al loro presunto flirt. Dopo le risposte più o meno vane dell'ex marito di Belen ...La popolarità diha subito un crollo vertiginoso negli ultimi tempi: prima è stata accusata di aver sfoggiato un look troppo osé in alcune foto sui social, dove mostrava un outfit sexy e trasparente, ...Tocca fare un passo indietro di un mesetto, che nel gossip potrebbe essere un’era glaciale. Belen Rodriguez, rispondendo a un utente Instagram che le chiedeva se ci fosse stata davvero una storia tra ...Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sulla sua presunta relazione con Stefano De Martino, per la prima volta dopo mesi ...