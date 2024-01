Alessandro Borghese con 4 ristoranti La puntata registrata a Gorizia in onda il 21 gennaio

(Di sabato 20 gennaio 2024) “– 4”, inlasuIL 21alle 21:15 su Sky Uno, il noto programma di cucina vedrà sfidarsi ai fornelli quattroristoratori del capoluogo isontino, tra piatti mitteleuropei e sapori di confineTrieste, 202024 – Atmosfere la Stüa, La Kantinetta, Al Piròn e Rosenbar sono i quattroprotagonisti delnuovo episodio di “– 4” interamente dedicato ae alla sua tradizione enogastronomica mitteleuropea, indomani alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.La...

Manca poco per il cenone di Capodanno 2024. Vi abbiamo scritto in un precedente articolo cosa offre ai clienti Antonino Cannavacciuolo, ora si è ... (caffeinamagazine)

TEMI: 4 ristoranti 4 ristoranti4 ristoranti goriziafriuli venezia giuliafvgGORIZIA puntata 4 ...... il sindaco Michele de Pascale ha fatto visita ai ristoratori di Antica Bottega da Felice, trattoria Al Cerchio, Corte Cabiria e Al Cairoli, protagonisti della puntata condotta da...Ieri mattina, venerdì 19 gennaio, il sindaco Michele de Pascale ha fatto visita ai ristoratori di Antica Bottega da Felice, trattoria Al Cerchio, Corte Cabiria e Al Cairoli, protagonisti della puntata ...L'attore, 55 anni, racconta la sua vita di romano a Milano: «La amo, corre. Però adesso si dimentica chi pedala. E costa troppo. A Roma per mangiare spendo il 40% in meno». La volta che per quattro me ...