Alec Baldwin sarà processato per omicidio colposo | dopo l’incidente sul set di Rust

(Di sabato 20 gennaio 2024) Venerdì 19 gennaio 2024,è stato rinviato a giudizio da un Gran Giurì del New Mexico per, in riferimento alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchens, avvenuta il 21 ottobre 2021, in un ranch nei pressi di Santa Fe, durante le riprese del film, infatti, nel maneggiare una pistola erroneamente caricata con proiettili veri, avrebbe colpito la donna all’addome, uccidendola. L’attore, che ha sempre dichiarato di non aver mai premuto il grilletto dell’arma, era stato rinviato a giudizio già una prima volta, nel gennaio ’23, ma le accuse erano decadute pochi mesi, in seguito a una mozione del collegio difensivo, secondo cui la Colt in oggetto soffriva di un malfunzionamento. Ulteriori indagini condotte dagli ...

rischia ancora una volta per il caso Rust: è stato incriminato per una grave accusa ora che nuove prove sono in ...23.00incriminato per morte sul setè stato incriminato da un gran giurì del New Mexico con due capi di imputazione per omicidio colposo,per la morte della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins. Nell'incidente ...Il proiettile colpì e uccise la direttrice della fotografia. Secondo la difesa dell'attore si trattò di un guasto alla pistola ...Un Grand Jury del New Mexico ha accusato formalmente l'attore americano Alec Baldwin di due capi d'imputazione per omicidio colposo involontario in relazione alla sparatoria accidentale avvenuta ...