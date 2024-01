Alec Baldwin accusato di omicidio VIDEO

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Colpo di scena nell’inchiesta riguardante la sparatoria sul set del film “Rust” nel 2021. Il celebre attoreè stato incriminato da un gran giurì del New Mexico con due capi di imputazione percolposo, per la morte della direttrice della cinematografia Halyna Hutchins. Nell’incidente rimase ferito anche il regista Joel Souza. Se riconosciuto colpevole, la star di “Thirty Rock” rischia tra 18 mesi e cinque anni dietro le sbarre. “Aspettiamo con impazienza il nostro giorno in tribunale”, hanno commentato gli avvocati di, Luke Nikas e Alex Spiro, che hanno sempre insistito sulla tesi che l’attore non è colpevole. Accuse analoghe erano state lasciate cadere quasi un anno fa ma poi erano emersi nuovi elementi che hanno riavviato il procedimento ...

