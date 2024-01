Albero sui binari | interrotta la tratta della linea della Cumana

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl maltempo che in queste ore sta interessando Napoli e provincia, sta creando disagi anche alla regolarità dei mezzi di trasporto. In particolare, lungo lasi registrano problemi causati dalla presenza di parti difiniti sui. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come “causa presenza ostacolo sulla sede ferroviaria, la circolazione ferroviaria sullaFuorigrotta-Torregaveta è momentaneamente”. Sempre l’azienda informa che è stato disposto un servizio bus sostitutivo lungo la parteaffidato alla ditta Carnevale. Sul sito www.eavsrl.it è invece possibile consultare i diversi punti di fermata. L'articolo proviene da ...