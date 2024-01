Al via l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

(Di sabato 20 gennaio 2024) Come funziona il nuovo database E' nato l'Archiviodei. Ecco come funzionerà il nuovo database.

Un appello al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano affinché intervenga per “salvare l’Archivio di Stato di Caserta convocando ad horas un ... (ildenaro)

Inun intenso pomeriggio in Bundesliga 2023/2024 , con la ... Tra Bochum e Stoccarda, invece, sospensione di 50 minuti dopo'... invece, sospensione di 50 minuti dopo'intervallo perdelle ...... è andato per sempre in, il mese scorso, sotto il peso ... Facendo calare il sipario su un'era,'era delle 'disco' - ... Ora - ottenuto illibera alla demolizione lo scorso maggio -'...