Al Palaangeli Incontro da Dentro o Fuori col Grottaferrata

(Di sabato 20 gennaio 2024) L'Aquila - Undelicatissimo attende domani il Nuovo Basket Aquilano alProsolidar, con l’arrivo sul parquet aquilano del San Nilo, che precede di due punti la formazione del capoluogo. Una gara che rappresenta un autentico crocevia per il club biancoblu che dopo aver sconfitto i laziali nella gara di andata, ha l’occasione sia di raggiungerli in classifica che di staccarli nel computo dei confronti diretti: una vittoria, tra l’altro, che consentirebbe ancora di coltivare il sogno playoffs e raggiungere con due mesi e mezzo di anticipo la permanenza in questo difficile campionato di SERIE B Interregionale anche per la prossima stagione. Un campionato avvincente e durissimo, in un girone che unendo ben sei regioni si sta rivelando tra i più duri dell’intera categoria, con partite sempre di alto livello ...