Agguato con 80 colpi | la vittima è l’autore del raid contro l’attore nel film “La paranza dei bambini”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato arrestato il giovane che mercoledì scorso è statodi una Napoli nel quale sono stati esplosi ben 80d’arma da fuoco e in cui è rimasta ferita anche una donna di 68 anni, estranea a dinamiche criminali. Si tratta del 18enne Giuseppe Nicola Moffa che, secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile e dalla Dda di Napoli èdelin cui lo scorso 11 dicembre rimasero feriti Ciro Vecchione, attore nella“Ladei” e ritenuto dagli inquirenti legato a un gruppo criminale del quartiere della Sanità. Nelche Moffa ha messo a segno in sella a uno scooter nel pressi delle cosiddetta “Case Nuove” rimase ferita anche la fidanzata di Vecchione ...

Poteva essere una strage,80 colpi sparati all'impazzata. Un agguato camorristico in piena regola nel quale è rimasto ferito un giovane appena diciottenne, ritenuto in qualche modo coinvolto in fatti legati ai clan, ed una ... Un adolescente a Pieve di Soligo si sarebbe "vendicato" dopo uno screzio. La polizia locale, grazie ai filmati, ha già identificato il responsabile ...