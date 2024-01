Aggredisce medici e infermieri sotto effetto di alcol

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano sono intervenuti ieri sera in via Bruno Buozzi per un’aggressione al personale medico di un’ambulanza. Verosimilmentel’di, un 34enne di Cardito avrebbe dato in escandescenze e colpito l’infermiera che, insieme ad altro collega, lo stava trasportando all’ospedale di Frattamaggiore. Per la donna un trauma alla mano. L’uomo è stato stabilizzato e ricoverato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

