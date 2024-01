‘Affidato in prova’ viene sorpreso con la droga

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale gli aveva concesso l’affidamento in prova lavorando come impiegato in un bar di Mugnano di Napoli, ma un uomo di 46 anni di Lusciano (Caserta) è finito nei guai. Appena ha visto entrare nel locale i carabinieri della sezione operativa di Marano per un controllo il 46enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto contenente 10 bustine di marijuana del peso complessivo di 37 grammi. Trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi. Il 46enne è stato portato in carcere. L'articolo proda Anteprima24.it.