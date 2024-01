Affare Osimhen | accusato ADL | Napoli a rischio penalizzazione

Aurelio de Laurentiis indagato per l'affare Osimhen , per la Procura di Roma è "falso in bilancio". I pm hanno chiuso l'inchiesta e adesso si va ... (ilgiornaleditalia)

Ieri la Procura di Roma ha chiuso le indagini su Aurelio De Laurentiis e il board del Napoli circa l'- Victor. "Falso in bilancio", l'accusa nei confronti del patron, mentre il Napoli è stato già prosciolto dalla Giustizia Sportiva. Cosa rischia il Napoli nel caso in cui il procuratore ...La Procura di Roma ha chiuso l'indagine per l': il presidente del Napoli De Laurentiis è accusato di falso in bilancio. Cosa rischia Cristiano GiuntoliStando a La Gazzetta dello Sport, con la chiusura delle indagini sull'affare Osimhen che porta con sè l'accusa di falso in bilancio per Aurelio De Laurentiis, non è da escludere l'ipotesi che il ...Stando all'analisi de Il Corriere della Sera, ci sono alcune differenze evidenti tra la situazione del Napoli legata all'affare Osimhen e quella che lo scorso anno ha portato alla penalizzazione della ...