Addio al brand Nokia? In arrivo il primo smartphone di HMD

Un tocco di arte pop e comunicazione visiva che rinfresca il, mantenendolo al passo con i tempi e anzi, avanguardistico. 'Per i cartigli di Baci ho scelto un concetto universale dell'amore, un ......strategia di marketing per il lancio imminente sul mercato del nuovo fondotinta del suoKylie Cosmetics , caratterizzato proprio dal distintivo tappo rosa. Il nuovo look di Kylie Jenner:...Gestiva da 25 anni la Gfc Chimica, azienda specializzata in pitture per edilizia "Forte umanità e sguardo lungimirante, ha offerto importanti insegnamenti".Il mondo della Formula 1 e i suoi appassionati sono in subbuglio per l’ennesima rivoluzione – a livello di brand – da parte di una scuderia del Circus. E se il team Sauber, finita la partnership con ...