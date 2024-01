“A Praga muto nella piazza c’è Jan” Palach | l’eroe della libertà che solo la destra non volle censurare

(Di sabato 20 gennaio 2024) Quel 19 gennaio del 1969, quando spirò dopo tre giorni di agonia, Janaveva appena diciannove anni e il mondo stava cambiando, dopo il ’68 parigino e l’avviorivoluzione giovanile. Ma la Cecoslovacchia, chiamata così dal regime sovietico per uniree Bratislava, era morta un anno prima, soffocata dai carri armati che Breznev aveva inviato per reprimere la rivolta. Esattamente come dodici anni prima a Budapest ma con una differenza sostanziale cheIndro Montanelli aveva colto. Mentre i rivoltosi ungheresi erano comunisti che volevano cambiare le cose rimanendo tali, i cechi erano spinti da un vento diche rifiutava il blocco di Varsavia e l’oppressione e Mosca. Jansi diede fuoco, morendo nel modo più atroce possibile ma riuscendo ...

Sempre nel 1947 i vertici della Bosna Film lo mandarono aper acquistare le nuove macchine, ... come si faceva all'epoca del cinema. Smontava e montava la cinepresa come il più abile dei ...Sempre nel 1947 i vertici della Bosna Film lo mandarono aper acquistare le nuove macchine, ... come si faceva all'epoca del cinema. Smontava e montava la cinepresa come il più abile dei ...