A Novara un uomo di 44 anni si da fuoco dopo aver litigato con la moglie | ora è in terapia intensiva

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) Gravissima la situazione dell’che si da. L’di 44ha infatti appiccato un incendio nella sua abitazione, a seguito di un litigio con la. Attualmente in condizioni gravissime, è ricoverato al CTO di Torino. Lae i due figli non sono in pericolo di vita.si da: cosa è successo CTO di Torino © Torino oggiIl 44enne è attualmente intubato inal CTO di Torino, con prognosi riservata. Stando a quanto raccontato alle forze dell’ordine, poco prima della mezzanotte di ieri l’sarebbe rimasto vittima di una esplosione. Esplosione avvenuta nell’abitazione dove vive con la sua famiglia, ...