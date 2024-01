A Milinkovic-Savic manca la Lazio | all'Europa manca uno come lui | cifre e squadre interessate

Le statistiche sulla Lazio di Maurizio Sarri e la mancanza a centrocampo di. Ecco l'analisi sulla squadra biancoceleste "L'Inter ha tanta qualità, probabilmente il centrocampo più forte d'Europa, diamo i meriti a loro ma prendiamoci anche i nostri demeriti ...A quel tempoera un'incognita, mentre Djidji era indisponibile, e Buongiorno non aveva raggiunto la rotondità del ruolo poi manifestata. Perché i due centravanti potessero essere ...Ospite illustre a Riyad, sponda biancoceleste, era Sergej Milinkovic-Savic (in forza all'Al-Hilal) che al termine del match ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb. Il Sergente ha lasciato un vuoto ...Lo ha fatto in maniera discreta senza dare nell'occhio se non durante la gara di ieri dove è stato immortalato dalle telecamere mentre seguiva con passione i suoi ex compagni. Anche stamattina alla ...