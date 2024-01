A Macao | ho provato il famoso HIRO RAMEN

Leggi su thegametv

(Di sabato 20 gennaio 2024) Benvenuti in un nuovo articolo su thegametv.it! Oggi voglio parlarvi dell’, uno dei ristoranti più buoni al mondo dove mangiaregiapponese (e, avendo visitato il Giappone l’anno scorso, posso confermare). Sono arrivato a, in Cina, lo scorso 31 Dicembre 2023 per studiare presso l’Università di. Nonostante fossi arrivato la sera e quindi potevo ancora festeggiare il nuovo anno magari visitando uno dei posti più iconici del posto, ero distrutto e ho deciso subito di riposare. Ho volato con China Eastern Airlines e il volo, compreso uno scalo, è durato più di 13 ore: ero distrutto! Il 1 Gennaio 2024, però, in qualche modo, dovevo recuperare i festeggiamenti del nuovo anno, così ho deciso di provare il “Set lunch menu” di. Un ...