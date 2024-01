60 minuti | la recensione | un action movie tedesco che scorre veloce

Leggi su movieplayer

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ladi 60: il bravo Emilio Sakraya per un (quasi) real-timeche sfrutta al meglio la geografia di Berlino. In streaming su Netflix. Lo ammettiamo, abbiamo un debole per quei titoli girati in real time come espediente: la storia che si svolge lungo il timing del film, l'azione che equivale all'orologio (il nostro e quello del regista), dando quindi un respiro ancora più sincopato. Una chiava narrativa che ben si addice al genere. Niente intermezzi, solo una lunga e asfissiante corsa (e l'utilizzo smodato degli split screen). Niente orpelli, solo il fulcro di una storia chevelocissima, tanto da risultare inafferrabile. Anzi, risultando quasi relativa, se consideriamo l'economia generale. Ecco, se cercate unimmediato, che non rinuncia ad un ...