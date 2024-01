3 | 2 milioni di visitatori nei musei milanesi nel 2023 | Sala | “Risultato che ci rende fieri”

LO STUDIO ASCOM. Nel 2023 stimati 2,8 milioni di pernottamenti in città e provincia. Ottimi affari per la ristorazione e la ricettività ... (ecodibergamo)

Dopo 5 anni si chiudono definitivamente le porte del monumentale Palazzo Fondi , luogo che per 60 mesi ha rappresentato un punto di riferimento per ... (ildenaro)

Altri lo chiamano Vaccin Bill , per gli investimenti in campo sanitario, per ifatti ...il mega scandalo del pedofilo e miliardario Jeffrey Epstein e la sua lunga lista distar e ...... con un costo di 55di dollari per ciascun paese coinvolto. Passo in avanti Questo è un ulteriore passo per la Nasa, che ha iniziato ad accoglierepagati nella ISS solo due anni fa.VICENZA (ITALPRESS) - Oltre 1.300 brand espositori, di cui 40% esteri, 600 i buyer internazionali ospitati da 72 Paesi: sono i principali ...Da Pablo Picasso a Dolce e Gabbana, da Edvard Munch a Mike Bongiorno, fino al regista Tim Burton con il suo straordinario universo creativo.