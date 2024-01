Zuccalà M5S | “Ardea taglia le ore di assistenza agli alunni disabili Il Sindaco rispetti gli impegni presi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – “Ieri ho partecipato al sit-in (leggi qui) delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio di(OEPAC, ex AEC) di, che si sono trovati da un giorno all’altro senza più lavoro o con riduzioni significative delle ore a causa della scelta dell’amministrazione comunale di rimodulare il servizio a fronte di un aumento della domanda e quindi della spesa a carico dell’ente. Una scelta incomprensibile da ogni punto di vista: l’scolastica a studentesse e studenti contà è un servizio essenziale per la scuola, per le famiglie e per gli studenti stessi e va garantito in maniera puntuale ed efficace“. Lo dichiara il capogruppo M5S Lazio Adriano. “Ieri il ...