Zerbin | “La doppietta col Napoli è un sogno | la botta mi ha dato una sveglia!”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Notte magica per, l’esterno delrealizza unadacontro la Fiorentina in Supercoppa Italiana. Alessioha vissuto una serata da incorniciare con la maglia del, realizzando una strepitosanella vittoria per 3-0 contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana. L’esterno offensivo classe 1999, cresciuto nel settore giovanile azzurro, ha commentato questo momento magico ai microfoni di Mediaset, non trattenendo tutta la sua gioia. “Segnare due gol con la maglia delè unche si avvera, un’emozione bellissima e inaspettata. Sono contentissimo” ha dichiarato. “Cerco sempre di farmi trovare pronto e di dare il massimo, anche negli allenamenti. Questa ...

La doppietta last minute di Zerbin ha regalato la vittoria al Napoli in Supercoppa : notte indimenticabile per il talento azzurro, visibilmente ... (napolipiu)

E' Alessiol'assoluto protagonista della prima semifinale di Supercoppa. Con larifilata alla Fiorentina nei minuti finali, il giovane trequartista è l'MVP della partita nonostante l'ingresso in ...eroe per caso a Riyad.in pochi minuti per chiudere il match, nonostante sia a un passo dal Frosinone . Mazzarri chiederà a De Laurentiis di confermarlo " Ha doti incredibili , ma ...Prima dell'intervallo Ikoné si procura ma spreca un rigore. Nel finale il neoentrato Zerbin fa doppietta in due minuti. Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, ha esultato sul proprio profilo ...Opta Paolo: “Dal suo esordio in Serie A è stato il giocatore del Verona che ha partecipato a più reti (14), ha effettuato più tiri (71) e ha più dribbling (42)” Marco Baroni, allenatore dell’Hellas ...